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Виробництво сільгосппродукції за 10 місяців зросло на 9,0%, - Держстат

Новини » Економіка    16.11.2018 - 16:43
Виробництво сільгосппродукції за 10 місяців зросло на 9,0%, - Держстат
Ілюстративне фото (Pixabay)

Держстат фіксує збільшення зростання продукції рослинництва

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-жовтні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 9,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, обсяги продукції рослинництва за 10 місяців збільшилися на 12,2% обсяги продукції тваринництва - на 0,1%.

Сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 15,0%, господарства населення - на 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у жовтні 2018 порівняно з вереснем зросли на 1,7%. За даними статистичного відомства, з початку року (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 7,4%. У річному вимірі (до жовтня 2017 року) інфляція прискорилася до 9,5%.

Нагадаємо, у вересні 2018 року обсяги промислового виробництва знизилися порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 1,3%. За підсумками серпня Держстат повідомляв про падіння обсягів промислового виробництва на 0,5%. До цього з початку року промвиробництво росло.

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