Производители промпродукции снижают цены четвертый месяц подряд

Цены производителей промышленной продукции в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем текущего года снизились на 3,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) оптовые цены в промышленности снизились на 2,2%.

С начала года (за январь-ноябрь 2019 года) оптовые цены снизились на 4,0%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 19,8%, в перерабатывающей промышленности - на 4,9%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 4,0%.

Как сообщало РБК-Украина, индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.