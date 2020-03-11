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Производители промпродукции немного повысили цены

Новости » Экономика     11.03.2020 - 17:40
Производители промпродукции немного повысили цены
Фото: завод (РБК-Украина)

В промышленном секторе в феврале продолжался рост цен

Цены производителей промышленной продукции в феврале 2020 года по сравнению с январем года выросли на 0,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к февралю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 6,8%.

С начала года оптовые цены выросли на 2,6%. В добывающей промышленности и разработке карьеров цены выросли на 3,9%, в перерабатывающей промышленности - на 1,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха на 5,8%.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в феврале 2020 года по сравнению с февралем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к февралю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,4% с 3,2% в январе 2020 года.

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Новости Украины ценыпромпроизводствоГосударственная служба статистики
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