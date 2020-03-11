ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Виробники промпродукції трохи підвищили ціни

Новини » Економіка     11.03.2020 - 17:40
Виробники промпродукції трохи підвищили ціни
Фото: завод (РБК-Україна)

У промисловому секторі в лютому продовжувалося зростання цін

Ціни виробників промислової продукції у лютому 2020 року порівняно з січнем року зросли на 0,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до лютого 2019 року) оптові ціни в промисловості знизилися на 6,8%.

З початку року оптові ціни зросли на 2,6%. У добувній промисловості і розробленні кар'єрів ціни зросли на 3,9%, у переробній промисловості - на 1,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 5,8%.

Відзначимо, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції у грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Раніше Державна служба статистики річної промислової інфляції в Україні не фіксувала.

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у лютому 2020 року порівняно з лютим знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до лютого 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,4% з 3,2% у січні 2020 року.

S&P значно знизило прогноз за цінами на нафту і газ В Україні зафіксована дефляція
Новини України ценыпромпроизводствоДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся