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Производители промпродукции начали повышать цены

Новости » Экономика     11.02.2020 - 15:29
Производители промпродукции начали повышать цены
Фото: Авдеевский коксохим (РБК-Украина)

После пяти месяцев снижения в промышленном секторе наметился рост цен

Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 5,9%.

С начала года оптовые цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 5,2%, в перерабатывающей промышленности - снизились на 0,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 8,1%.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

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Новости Украины промпроизводствоГосударственная служба статистикицены
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