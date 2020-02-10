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Ожидания украинских промышленников продолжают ухудшаться

Новости » Экономика     10.02.2020 - 15:48
Ожидания украинских промышленников продолжают ухудшаться

Опережающие индикаторы говорят о продолжении спада

Индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2020 года снизился по сравнению со IV кварталом прошлого года на 0,1 п.п. и составляет минус 5,7%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,9 п.п. и составляет минус 6,4%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

Ожидания украинских промышленников продолжают ухудшатьсяukrstat.gov.ua

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности снизился по сравнению с IV кварталом на 0,5 п.п. и составил плюс 0,2%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор снизился на 0,5 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составляет плюс 0,1%.

Ожидания украинских промышленников продолжают ухудшаться

ukrstat.gov.ua

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1522 предприятий.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.

Отметим, по данным Национального банка Украины, в 2019 году рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в Украине замедлился до 1,4%, что в 2,7 раза меньше, чем в 2018 году.

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