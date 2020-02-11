Производители промпродукции начали повышать цены

Цены производителей промышленной продукции в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 2,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2019 года) оптовые цены в промышленности снизились на 5,9%.

С начала года оптовые цены в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 5,2%, в перерабатывающей промышленности - снизились на 0,2%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 8,1%.

Отметим, по данным Госстата, цены производителей промышленной продукции в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года снизились на 7,4%. Ранее Государственная служба статистики годовой промышленной инфляции в Украине не фиксировала.

Как сообщало РБК-Украина, объемы промышленного производства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%. За весь 2019 года зафиксировано падение промпроизводства на 1,8%.