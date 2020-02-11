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Виробники промпродукції почали підвищувати ціни

Новини » Економіка     11.02.2020 - 15:29
Виробники промпродукції почали підвищувати ціни
Фото: Авдіївський коксохім (РБК-Україна)

Після п'яти місяців зниження в промисловому секторі намітилося зростання цін

Ціни виробників промислової продукції у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 2,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2019 року) оптові ціни в промисловості знизилися на 5,9%.

З початку року оптові ціни в добувній промисловості і розробленні кар'єрів зросли на 5,2%, у переробній промисловості - знизилися на 0,2%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 8,1%.

Відзначимо, за даними Держстату, ціни виробників промислової продукції в грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року знизилися на 7,4%. Раніше Державна служба статистики річної промислової інфляції в Україні не фіксувала.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги промислового виробництва у грудні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%. За весь 2019 року зафіксовано падіння промвиробництва на 1,8%.

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