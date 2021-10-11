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Производители продуктов питания за год подняли цены почти на четверть

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 12:18
Производители продуктов питания за год подняли цены почти на четверть Фото: продовольствие дорожает в Украине и в мире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в сентябре 2021 года в сравнении с августом прошлого года выросли на 45,1%. Цены в пределах Украины выросли на 45,1%, за пределы Украины - на 44,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 23,1%, в том числе в пределах Украины - на 18,2%, за пределы Украины - на 37,6%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 64,3,9%, в том числе внутри Украины - на 71,9%.

Производители продуктов питания за год подняли цены почти на четверть

Напомним, в сентябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 130,0 пункта, что на 1,2% выше, чем в августе, и на 32,8% выше, чем в сентябре 2020 года.

По данным Госстата, средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

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