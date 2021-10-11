Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на чверть

Оптові ціни виробників промислової продукції у вересні 2021 року в порівнянні з серпнем минулого року зросли на 45,1%. Ціни в межах України зросли на 45,1%, за межі України - на 44,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням державну службу статистики ( Держстат ).

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 23,1%, у тому числі в межах України - на 18,2%, за межі України - на 37,6%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 64,3,9%, у тому числі всередині України-на 71,9%.