Производители продуктов и онлайн-сервисы. Какие украинские компании объявили бойкот стране-агрессору

Украинские компании массово отказываются работать на территории РФ и прекращают любое сотрудничество с россиянами из-за войны с Украиной . Кто-то прекратил сотрудничество еще до войны, но большинство начали это делать после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу для работы с открытыми данными Opendatabot .

Украинские онлайн-сервисы

Freelancehunt — одна из самых популярных фриланс-бирж для поиска заказов. Там решили заблокировать российских пользователей с возможностью вывода средств.

Jooble — международный сайт по поиску работы, которым ежедневно пользуются миллионы людей в 71 стране мира. Осуждая военную агрессию Российской Федерации, Jooble полностью прекратил работу служб компании в доменах зон “ru” и “by”. С сегодняшнего дня, 5 марта, пользователи из этих стран будут видеть на сайте антивоенный баннер.

Djinni — ресурс по поиску вакансий в IT-сфере. Сервис больше не работает с бизнесом и пользователями из РФ и Беларуси. Компания решительно осудила войну и призвала поддержать ВСУ.

Parimatch — украинский сервис онлайн-ставок и букмекерской деятельности также покидает российский рынок и отзывает российскую франшизу.

Tiu.ru — один из крупнейших маркетплейсов на российском рынке, который был основан украинскими разработчиками. Ежемесячно сайт посещало более 20 млн пользователей, а оборот превышал 100 млн долларов. Сайт отныне стал недоступен в России.

MEGOGO — провайдер цифрового и развлекательного контента. Основанный в 2011 году онлайн-кинотеатр стал одним из крупнейших на рынке России. Несколько дней назад в компании объявили, что больше не будут транслировать там фильмы и сериалы: отозвали франшизу. Также сайт удалил из своей библиотеки все российские фильмы и открыл бесплатный доступ для всех пользователей из Украины.

Производители программного обеспечения

Readdle — украинская продуктовая IT-компания, занимающаяся разработкой популярных приложений: Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars, почтового клиента Spark и B2B-продукта Fluix. В компании решили полностью удалить свой софт из российского App Store и Google Play.

Компании-производители продукции

Sister’s Aroma — известная компания-производитель парфюмерии. В компании заявили, что немедленно закрывают франшизу для всех российских партнеров из Беларуси и России.

Nemiroff — широко известный в Украине и в России производитель алкогольных напитков. Украинский бренд, производственные мощности которого расположены в Немирове Винницкой области, заявил о том, что отменяет лицензию на производство своей продукции в России.

Компании в области финансов и бизнеса

Poster POS — программное обеспечение для рестораторов и система клиентского учета. Отключили 10 000 российских кафе и ресторанов от своей системы. В Poster выступили с заявлением о том, что отныне не будут предоставлять услуги для территорий Беларуси и России. Также руководство компании призвало всех россиян выходить на антивоенные митинги на улицах своих городов.

Serpstat — известный онлайн-сервис для маркетологов и SMM-специалистов, основанный в Одессе в 2013 году. Сервис полностью заблокировал всех пользователей из РФ без возможности возврата денег за тарифы до завершения войны.

KUNA.io — сервис обмена криптовалют, криптобиржа. Полностью исключила рубль из торгов и учредила благотворительный криптофонд для помощи Украине.

Letyshops — кэшбек-сервис, который возвращает часть денег с покупок в интернет-магазинах Украины и разных стран мира. Компания решила остановить работу сервиса в России.



inCust — платформа для взаимодействия с покупателями, партнерами и рабочими. Закрыли доступ клиентам из России и Беларуси. Осудили войну и призвали выйти на улицы на антивоенные митинги.

Pics.io — система, изменяющая способы поиска, повторного использования, обновления и обмена цифровым контентом. Компания решила прекратить любые деловые отношения с существующими и потенциальными клиентами из Российской Федерации. В дальнейшем, как заявляется, компания будет блокировать доступ из России к любому сервису.

eSputnik — компания в сфере direct-маркетинга, которая занимается созданием сервисов для оптимизации каналов коммуникации B2C: email, SMS, Viber, App Inbox, web и мобильных push-уведомлений.

Полностью перестала работать с клиентами из России и Беларуси, хотя для них компании российский и белорусский рынки составляли существенную клиентскую базу. Учредители резко осудили российское военное наступление на Украину и обратились к россиянам с требованием выходить на протесты против войны и вторжения России в Украину.

Битрикс24 (Украина) – система корпоративного управления для бизнеса, которая помогает автоматизировать процессы. Украинский офис больше не имеет сотрудничества с компанией-разработчиком в России. В компании отметили, что все свои проекты начали сворачивать еще до начала войны.