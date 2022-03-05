Виробники продуктів та онлайн-сервіси. Які українські компанії оголосили бойкот країні-агресору

Українські компанії масово відмовляються працювати на території РФ та припиняють будь-яку співпрацю з росіянами через війну з Україною . Хтось припинив співпрацю ще до війни, але більшість почали це робити після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу для роботи з відкритими даними Opendatabot .

Українські онлайн-сервіси

Freelancehunt — одна з найпопулярніших фріланс-бірж для пошуку замовлень. Там вирішили заблокувати російських користувачів з можливістю виведення коштів.

Jooble — міжнародний сайт з пошуку роботи, яким щодня користуються мільйони людей в 71 країні світу. Засуджуючи військову агресію Російської Федерації, Jooble повністю припинив роботу служб компанії в доменах зон “ru” та “by”. Відсьогодні, 5 березня, користувачі з цих країн бачитимуть на сайті антивоєнний банер.

Djinni — ресурс із пошуку вакансій для IT-сфери. Сервіс більше не працює з бізнесом та користувачами з РФ та Білорусі. Компанія рішуче засудила війну та закликала підтримати ЗСУ.

Parimatch — український сервіс онлайн-ставок та букмекерської діяльності також залишає російський ринок та відкликає російську франшизу.

Tiu.ru — один з найбільших маркетплейсів на російському ринку, який був заснований українськими розробниками. Щомісяця цей сайт відвідувало понад 20 млн користувачів, а обіг перевищував 100 млн доларів. Сайт відтепер став недоступний у Росії.

MEGOGO — провайдер цифрового та розважального контенту. Заснований у 2011 році онлайн-кінотеатр став одним з найбільших на ринку Росії. Кілька днів тому у компанії оголосили, що більше не будуть транслювати там фільми та серіали: відкликали франшизу. Також сайт видалив зі своєї бібліотеки усі російські фільми і відкрив безкоштовний доступ для всіх користувачів з України.

Виробники програмного забезпечення

Readdle — українська продуктова IT-компанія, яка займається розробкою популярних додатків: Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars, поштового клієнта Spark і B2B-продукту Fluix. У компанії вирішили повністю видалити свій софт з російського App Store та Google Play.

Компанії-виробники продукції

Sister’s Aroma — відома компанія-виробник парфумерії. В компанії заявили, що негайно закривають франшизу для всії російських партнерів із Білорусі та Росії.

Nemiroff — широко відомий в Україні та у Росії виробник алкогольних напоїв. Український бренд, виробничі потужності якого розташовані в Немирові Вінницької області, заявив про те, що скасовує ліцензію на виробництво своєї продукції в Росії.

Компанії у галузі фінансів та бізнесу

Poster POS — програмне забезпечення для рестораторів та система клієнтського обліку. Відключили 10 000 російських кафе та ресторанів від своєї системи. У Poster виступили із заявою про те, що віднині не будуть надавати послуги для територій Білорусі та Росії. Також керівництво компанії закликало всіх росіян виходити на антивоєнні мітинги на вулиуцях своїх міст.

Serpstat — відомий онлайн-сервіс для маркетологів та SMM-спеціалістів, заснований в Одесі у 2013 році. Сервіс повністю заблокував усіх користувачів із РФ без можливості повернення грошей за тарифи до завершення війни.

KUNA.io — сервіс обміну криптовалют, криптобіржа. Повністю виключила рубль з торгів та заснувала благодійний криптофонд для допомоги Україні.

Letyshops — кешбек-сервіс, який повертає частину коштів з покупок в інтернет-магазинах України та різних країн світу. Компанія вирішила зупинити роботу сервісу у Росії.



inCust – платформа для взаємодії з покупцями, партнерами та робітниками. Закрили доступ клієнтам з Росії та Білорусі. Засудили війну та закликали вийти на вулиці на антивоєнні мітинги.

Pics.io — система, що змінює способи пошуку, повторного використання, оновлення та обміну цифровим контентом. Компанія вирішила припинити будь-які ділові відносини з існуючими та потенційними клієнтами з Російської Федерації. Надалі, як заявляється, компанія блокуватиме доступ з Росії до будь-якого сервісу.

eSputnik — компанія у сфері direct-маркетингу, яка займається створенням сервісів для оптимізації каналів комунікації B2C: email, SMS, Viber, App Inbox, web та мобільні push-сповіщення.

Повністю припинила працювати з клієнтами з Росії та Білорусі, хоча для них компанії російський та білоруський ринки складали суттєву клієнтську базу. Засновники різко засудили російський військовий наступ на Україну та звернулися до росіян з вимогою виходити на протести проти війни та вторгнення Росії в Україну.

Бітрікс24 (Україна) – система корпоративного управління для бізнесу, яка допомагає автоматизувати процеси. Український офіс більше не має співпраці з компанією-розробником у Росії. В компанії зазначили, що всі свої проекти почали згортати ще до початку війни.