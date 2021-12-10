Производители продуктов за год подняли цены на 18%: что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года в сравнении с ноябрем прошлого года выросли на 60,7%. Цены в пределах Украины выросли на 69,2,1%, за пределы Украины - на 32,5%.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 17,8%, в том числе в пределах Украины - на 14,1%, за пределы Украины - на 28,9%.

Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 32,8%, в том числе внутри Украины - на 32,4 %. Напомним, в ноябре 2021 года мировые цены на продукты питания продолжили рост. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 134,4 пункта, что на 1,2% выше, чем в октябре, и на 27,3 % выше, чем в ноябре 2020 года.