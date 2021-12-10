Производители продуктов за год подняли цены на 18%: что подорожало больше всего

Оптовые цены производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года в сравнении с ноябрем прошлого года выросли на 60,7%. Цены в пределах Украины выросли на 69,2,1%, за пределы Украины - на 32,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 17,8%, в том числе в пределах Украины - на 14,1%, за пределы Украины - на 28,9%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 32,8%, в том числе внутри Украины - на 32,4 %.
По данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросли на 0,8%. С начала 2021 года рост цен составил 9,4%. В годовом измерении (к ноябрю 2020 года) инфляция составила 10,3%, снизившись по сравнению с прошлым месяцем (10,9%).