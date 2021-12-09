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Цены в Украине за год выросли более чем на 10%. Что подорожало больше всего

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 15:30
Цены в Украине за год выросли более чем на 10%. Что подорожало больше всего Фото: рост цен остался на уровне 10% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросли на 0,8%. С начала 2021 года рост цен составил 9,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к ноябрю 2020 года) инфляция составила 10,3%, снизившись по сравнению с прошлым месяцем (10,9%).

Цены в Украине за год выросли более чем на 10%. Что подорожало больше всего

Продукты питания в Украине за ноябрь по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года подорожали на 13,9%. Больше всего подорожало подсолнечное масло - на 47,3% и сахар - на 39,3%. В то же время фрукты подешевели на 6,4%.

Цены в Украине за год выросли более чем на 10%. Что подорожало больше всего

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 9,7%, на одежду и обувь - упали на 4,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 10,0%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 4,0%, здравоохранение - на 6,1%, транспорт подорожал на 12,1%, цены на связь выросли на 7,4%, на отдых и культуру на 5,1%, образование подорожало на 16,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 8,6%.

Цены в Украине за год выросли более чем на 10%. Что подорожало больше всего

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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