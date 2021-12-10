Виробники продуктів за рік підняли ціни на 18%: що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 17,8%, у тому числі в межах України - на 14,1%, за межі України - на 28,9%.

Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 32,8%, у тому числі всередині України - на 32,4%.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року світові ціни на продукти харчування продовжили зростання. Індекс цін на продовольство ФАО склав 134,4 пункту, що на 1,2% вище, ніж у жовтні, і на 27,3% вище, ніж у листопаді 2020 року.