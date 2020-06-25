Производители компенсировали потери: названы причины высоких цен на продукты

Фото: рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

После ослабления карантина цены продукты остаются дорогими

Цены на продукты питания в мае 2020 года были выше, чем обычно в этом месяце. Вероятно, это связано с попыткой производителей быстро компенсировать потери предыдущих месяцев.

Об этом говорится в Обзоре инфляции Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отмечается в документе, в мае 2020 года рост цен на потребительском рынке ожидаемо замедлился до 0,3% вследствие общего сокращения спроса во время карантина, так и сезонного снижения ценового давления в перед летом.

В годовом расчете ценовая динамика также продолжала замедляться до 1,7% (2,1% в апреле 2020 года).

"Учитывая карантинные ограничения, введенные для преодоления пандемии COVID-19 на фоне слабого спроса и в случае относительно низкого уровня инфляционных ожиданий в дальнейшем на протяжении 2020 года следует ожидать сохранения (с несущественными колебаниями) сдержанных темпов потребительской инфляции", - говорится в обзоре.

Наряду с тем на динамику инфляции будет влиять увеличение роли кредитного канала эмиссии денег, в т.ч. для поддержки бизнеса и антикризисные меры, а также рост составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки, отмечают специалисты Минэкономики.

В обзоре также отмечается, что в мае цены в промышленности, впервые в этом году, снизились на 0,6% (в расчете к предыдущему месяцу). В годовом расчете цены были ниже прошлогодних на 5,1% ("минус" 2,6% в апреле 2020 года).

"Возвращение к прошлогоднему тренду на снижение цен было реакцией рынка как на нисходящую ценовую динамику на мировом рынке по большинству товаров, так и отражением низкого уровня деловой активности из-за негативного воздействия пандемии COVID-19", - говорится в обзоре.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции в 2020 году, но темпы ускорения роста потребительских цен будут умеренными.

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Автор: Александр Белоус