НБУ прогнозирует ускорение инфляции

Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Темпы роста будут не очень высокими из-за падения доходов населения

Национальный банк Украины прогнозирует ускорении инфляции в 2020 году. Но темпы ускорения роста потребительских цен будут умеренными.

Об этом на брифинге сообщил председатель НБУ Яков Смолий.

"После нескольких месяцев пребывания на низких отметках инфляция будет расти умеренными темпами. Но вероятно, она будет возвращаться в целевой диапазон (5,0% - ред.) дольше, чем прогнозировалось", - сказал он.

По его словам, потребительский и инвестиционный спрос остается весьма подавленным, хотя деловая активность начинает постепенно оживляться вместе с ослаблением карантинных мер.

"В частности, в апреле впервые с 2015 года зафиксирован глубокий спад в розничной торговле - на 15% в годовом измерении. Это недвусмысленное свидетельство значительного сокращения потребительского спроса", - добавил он.

По оценкам НБУ, уже проведенные мероприятия фискальной и монетарной политики, направленные на поддержание бизнеса и населения, лишь частично компенсируют падение потребительского спроса.

"Его восстановление будет постепенным даже после завершения карантина", - сказал Смолий.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в Украине в мае 2020 года резко замедлилась.

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года по сравнению с апрелем выросли на 0,3%. С начала 2020 года цены выросли на 1,8%. В годовом измерении (к маю 2019 года) инфляция замедлилась до 1,7% с 2,1% в апреле 2020 года.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

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Автор: Александр Белоус