Виробники компенсували втрати: названі причини високих цін на продукти

Фото: ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після послаблення карантину ціни продукти залишаються дорогими

Ціни на продукти харчування у травні 2020 року були вищими, ніж зазвичай у цьому місяці. Вірогідно, це пов'язано з намаганням виробників швидко компенсувати втрати попередніх місяців.

Про це йдеться в Огляд інфляції Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Як зазначається в документі, у травні 2020 року зростання цін на споживчому ринку очікувано уповільнилося до 0,3% внаслідок як загального скорочення попиту під час карантину, так і сезонного зниження цінового тиску в передлітній місяць.

У річному розрахунку цінова динаміка також продовжувала уповільнюватися до 1,7% (2,1% у квітні 2020 року).

"З огляду на карантинні обмеження, запроваджені для подолання пандемії COVID-19 на фоні слабкого попиту та у разі відносно низького рівня інфляційних очікувань у подальшому впродовж 2020 року варто очікувати збереження (з неістотними коливаннями) стриманих темпів споживчої інфляції", - йдеться в огляді.

Поряд із тим на динаміку інфляції впливатиме збільшення ролі кредитного каналу емісії грошей, у т.ч. для підтримки бізнесу та запровадження антикризових заходів, а також підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені у період карантину збитки, зазначають фахівці Мінекономіки.

В огляді також зазнається, що у травні ціни в промисловості, вперше в цьому році, знизилися на 0,6% (у розрахунку до попереднього місяця). У річному розрахунку ціни були нижчими за минулорічні на 5,1% ("мінус" 2,6% у квітні 2020 року).

"Повернення до торішнього тренду на зниження цін було реакцією ринку як на спадну цінову динаміку на світовому ринку за більшістю товарів, так і відображенням низького рівня ділової активності через негативний вплив пандемії COVID-19", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в Україні в травні 2020 року різко сповільнилася.

Споживчі ціни в Україні в травні 2020 року порівняно з квітнем зросли на 0,3%. З початку 2020 року ціни зросли на 1,8%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилася до 1,7% з 2,1% у квітні 2020 року.

Національний банк України прогнозує прискоренні інфляції у 2020 році, але темпи прискорення зростання споживчих цін будуть помірними.

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Автор: Олександр Білоус