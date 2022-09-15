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Производители грузовиков Scania и MAN уходят из России

Фото: Scania и MAN уходят из России (press.mantruckandbus.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкая корпорация Traton, "дочка" Volkswagen, которая объединяет в себе производство и продажи грузовых автомобилей и автобусов под марками MAN и Scania, уходит из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заявлено, что все активы компании в РФ будут проданы местным предпринимателям. Российским партнерам перейдут дистрибьюторские компании, Scania также продает финансовый бизнес. Эти соглашения должны быть одобрены акционерами Traton. Окончание процесса продажи ожидается в первом квартале 2023 года.

В начале марта компания прекратила выпуск грузовиков в России. Суммарный ущерб от ухода с российского рынка Traton оценила в 550 млн евро.

Напомним, норвежская энергетическая группа Equinor завершила выход из России, выполнив обещание, данное после вторжения России в Украину в феврале.

Также мы писали, что шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.

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