Производители грузовиков Scania и MAN уходят из России

Немецкая корпорация Traton, "дочка" Volkswagen, которая объединяет в себе производство и продажи грузовых автомобилей и автобусов под марками MAN и Scania, уходит из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Заявлено, что все активы компании в РФ будут проданы местным предпринимателям. Российским партнерам перейдут дистрибьюторские компании, Scania также продает финансовый бизнес. Эти соглашения должны быть одобрены акционерами Traton. Окончание процесса продажи ожидается в первом квартале 2023 года.
В начале марта компания прекратила выпуск грузовиков в России. Суммарный ущерб от ухода с российского рынка Traton оценила в 550 млн евро.
Напомним, норвежская энергетическая группа Equinor завершила выход из России, выполнив обещание, данное после вторжения России в Украину в феврале.
Также мы писали, что шведская компания Ericsson, которая в начале года отправила своих сотрудников в России в оплачиваемые отпуска, заявила о том, что полностью уйдет из страны.
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