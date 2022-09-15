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Виробники вантажівок Scania і MAN йдуть з Росії

Фото: Scania і MAN йдуть з Росії (press.mantruckandbus.com)
Автор: Константин Широкун

Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen, яка об'єднує в собі виробництво і продаж вантажних автомобілів і автобусів під марками MAN і Scania, йде з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Заявлено, що всі активи компанії в РФ будуть продані місцевим підприємцям. Російським партнерам перейдуть дистриб'юторські компанії, Scania також продає Фінансовий бізнес. Ці угоди повинні бути схвалені акціонерами Traton. Закінчення процесу продажу очікується в першому кварталі 2023 року.

На початку березня компанія припинила випуск вантажівок в Росії. Сумарний збиток від відходу з російського ринку Traton оцінила в 550 млн євро.

Нагадаємо, що норвезька енергетична група Equinor завершила вихід з Росії, виконавши обіцянку, дану після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Також ми писали, що шведська компанія Ericsson, яка на початку року відправила своїх співробітників в Росії в оплачувані відпустки, заявила про те, що повністю піде з країни.

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