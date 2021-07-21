Производители электроэнергии не должны оплачивать акциз, - эксперт

Производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию тока и сейчас это происходит не правильным образом, поскольку такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии - население и предприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление консультанта правительства по вопросам функционирования энергорынка Кшиштофа Рогульского.
"В Украине акциз на электроэнергию введен неправильно. Акцизы - это налог, который всегда платит конечный потребитель, а не генерация, которая выработала электроэнергию. Когда акциз платят потребители, тогда не важно, какая она - "зеленая", "черная" или атомная", - сказал Рогульский.
По его словам, акциз должен появляться тогда, когда электроэнергия приходит в дом к потребителю.
"Это точно так же, как с бутылкой водки. Не платит акциз тот, кто произвел эту водку, а платит тот, кто ее купил", - пояснил эксперт.
Он добавил, что конфликт правительства с инвесторами в "зеленую" энергетику происходит именно потому, что принцип уплаты акцизного сбора на рынке электроэнергии является не правильным.
"Если в Украине введут такую модель (платит потребитель - ред.), тогда не будет проблем с производителями "зеленой" электроэнергии", - подчеркнул Рогульский.
Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.
5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.