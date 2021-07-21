Виробники електроенергії не повинні сплачувати акциз, - експерт

"В Україні акциз на електроенергію запроваджений не правильно. Акциз - це податок, який завжди сплачує кінцевий споживач, а не генерація, яка виробила електроенергію. Коли акциз платять споживачі, тоді не важливо, яка вона - "зелена", "чорна" чи атомна", - сказав Рогульський.

За його словами, акциз має з’являтися тоді, коли електроенергія приходить в дім до споживача.

"Це точно так, як з пляшкою горілки. Не платить акциз той, хто виробив цю горілку, а платить той, хто її купив", - пояснив експерт.

Він додав, що конфлікт уряду з інвесторами в зелену енергетику відбувається саме через те, що принцип сплати акцизного збору на ринку електроенергії є не правильним.

"Якщо в Україні буде введено таку модель (платить споживач, - ред.), тоді не буде проблем з виробниками "зеленої" електроенергії", - підкреслив Рогульський.