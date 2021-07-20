Кабмин не обеспечил выплату долгов "зеленым" инвесторам и усиливает фискальную нагрузку, - адвокат

Кабмин продолжает нарушать законодательство и собственные гарантии по выплате задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, а также обостряет существующий кризис с иностранными инвесторами, пытаясь ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта общественного фонда "Правосудие" в Одесской области, адвоката Максима Шевченко.

По его словам, по действующему законодательству Кабмин должен предусмотреть частичную компенсацию (11 млрд грн) предприятиям ВИЭ за произведенную электроэнергию из госбюджета на 2021 год.

"Государство вместо выполнения своих обязательств по бюджетным возмещением на 20% наоборот обостряет проблему дополнительного взыскания стоимости продукции. Введение дополнительной фискальной нагрузки нелогично и опасно. Это лишь углубит кризис неплатежей", - сказал Шевченко.

Он считает, что в результате, вместо наполнения бюджета, действия правительства приведут к дополнительным расходам бюджета на решение проблем созданных собственноручно проблем.

По словам адвоката, правительство нарушает меморандум, который подписывался с ассоциациями ВИЭ прошлого года, а также закон №810-ІХ в вопросах выполнения графика выплат долга и гарантий того, что государство не будет менять условия ведения бизнеса в области ВИЭ для инвесторов.

"Введение акцизного налога для производителей электрической энергии возобновляемых источников в таком размере после снижения "зеленого" тарифа в 2020 году является нарушением предоставленной Украине гарантии для инвесторов. И оно недопустимо. Только факту регистрации проекта закона №5600 был подан негативный сигнал для инвесторов, которые отказываются от дальнейших инвестиций в Украину", - подчеркнул Шевченко.

При этом он напомнил, что на фоне кризиса в "зеленой" энергетике в Украине наблюдается отток прямых иностранных инвестиций.