С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: что это значит для украинцев
Верховная рада приняла закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освобождают от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте №5247.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовали 236 парламентариев.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.
Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.
Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.
Закон будет действовать в течение четырех лет.
Кроме того, Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.
Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, такой шаг необходим для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.
Он подчеркнул, что за последствия отныне будет отвечать не производитель, а государство Украина.
Как писало РБК-Украина, ранее комитет Рады по вопросам здоровья нации поручал Министерству здравоохранения доработать документ.
Подчеркнем также, Степанов ранее заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.