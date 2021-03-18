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В Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от СOVID-вакцин

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 10:53
В Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от СOVID-вакцин Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Такое заявление он сделал во время обсуждения законопроекта №5247 об увольнении производителей вакцин от ответственности за последствия прививок в комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев отметил, что все страны вынуждены использовать вакцины, которые не прошли полный цикл клинических испытаний.

Однако, подчеркнул он, ВОЗ и международный Альянс Гави создали программу компенсации за побочные последствия, которые могут наступить в результате использования вакцины по программе COVAX для стран, получивших эту вакцину. Она не распространяется на другие вакцины.

"По мнению Алексея Соловьева, необходимо определить механизм ответственности поставщиков за качество вакцин или создать в стране механизм компенсации побочных последствий от их использования. Максим Степанов отметил, что создание фонда для таких компенсаций будет предусмотрено в постановлении Кабинета министров", - говорится в сообщении.

Глава медкомитета Михаил Радуцкий предложил предусмотреть компенсаторный фонд в законопроекте №5247.

Напомним, Министерству здравоохранения поручили доработать закон, которым производителей вакцин могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок.

Как писало РБК-Украина, в начале недели в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

Так, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

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