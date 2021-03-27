З виробників COVID-вакцин зняли відповідальність: закон набрав чинності

Відсьогодні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Чинності набрав відповідний закон.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Цей документ звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, і медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.

Крім того, Кабінет міністрів у місячний термін повинен розробити і ввести порядок компенсацій.