Производитель шин Michelin прекращает свою деятельность в России

Французская компания Michelin (MICP.PA) приостанавливает свою промышленную деятельность в России, а также экспорт в страну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт michelin .

Завод компании в Давидову, что под Москвой, который был открыт в 2004 году, насчитывает 750 человек и производит до двух миллионов шин в год, преимущественно для легковых автомобилей на российском рынке и некоторых странах Северной Европы.

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