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Виробник шин Michelin припиняє свою діяльність в Росії

Автор: Тетяна Самарук

Французька компанія Michelin (MICP.PA) призупиняє свою промислову діяльність в Росії, а також експорт до країни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт michelin.

Завод компанії у Давидовому, що під Москвою, який був відкритий 2004 року, налічує 750 людей і виробляє до двох мільйонів шин на рік, переважно для легкових автомобілів на російському ринку та деяких країнах Північної Європи.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс.

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Раніше ми повідомляли, що компанія Nintendo зупиняє постачання ігрових консолей до Росії.

Також ми писали, що Nissan зупиняє виробництво автомобілів в Росії.

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