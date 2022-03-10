Компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию

Японская компания Nintendo решила остановить поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Гончаренко.

"Принимать платежи в рублях на собственных онлайн-площадках компания прекратила еще несколько дней назад", - пишет Гончаренко.

В частности, Nintendo останавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения.

Ранее мы сообщали, что один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ.

Также мы писали, что Amazon прекращает отправку товаров в Россию.

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