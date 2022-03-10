Компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию
Японская компания Nintendo решила остановить поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Гончаренко.
В частности, Nintendo останавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения.
"Принимать платежи в рублях на собственных онлайн-площадках компания прекратила еще несколько дней назад", - пишет Гончаренко.
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