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Компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию

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Четверг 10 марта 2022 04:30
Компания Nintendo останавливает поставки игровых консолей в Россию Компания Nintendo (Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Японская компания Nintendo решила остановить поставки игровых консолей и программного обеспечения в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Гончаренко.

В частности, Nintendo останавливает поставки в Россию игровых консолей и программного обеспечения.

"Принимать платежи в рублях на собственных онлайн-площадках компания прекратила еще несколько дней назад", - пишет Гончаренко.

Ранее мы сообщали, что один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает деятельность в РФ.

Также мы писали, что Amazon прекращает отправку товаров в Россию.

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