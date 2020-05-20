Производитель авиадвигетелей Rolls-Royce уволит 9 тысяч сотрудников на фоне пандемии

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире сильнее всего страдают авиакомпании и туристическая отрасль. В то же время большие европейские авиакомпании ищут финансовую поддержу в надежде преодолеть последствия пандемии. Такие компании, как Lufthansa, Air France и Norwegian Air получают миллиардную поддержку от государства или акционеров.

Всемирный банк прогнозирует крайнюю бедность 60 миллионам человек из-за COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в МВФ заявили, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса COVID-19 и вызванными ею ограничениями.