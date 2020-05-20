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Виробник авіадвигунів Rolls-Royce звільнить 9 тисяч співробітників на тлі пандемії

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У профспілці розкритикували таке рішення, оскільки компанія скористалася допомогою від держави

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у світі найсильніше страждають авіакомпанії та туристична галузь. Водночас великі європейські авіакомпанії шукають фінансову підтримку в надії подолати наслідки пандемії. Такі компанії, як Lufthansa Air France і Norwegian Air отримують мільярдну підтримку від держави або акціонерів.

Світовий банк прогнозує крайню бідність 60 мільйонам людей через COVID-19.

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Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавірусу COVID-19 і викликаними нею обмеженнями.

Автор: Максим Зайченко