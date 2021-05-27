Может ли произойти раскол ОПЗЖ на фоне ситуации с Медведчуком: мнение экспертов

Эксперты оценили возможность раскола "Оппозиционной платформы - За життя" на фоне ситуации вокруг народного депутата Виктора Медведчука . По их мнению в скором будущем это вряд ли возможно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку".

"Я не верю в раскол, потому что знаю о внутренних обязательствах, которые выходят за рамки только политических контактов. Группы Бойко-Левочкина и Медведчука-Рабиновича связывает несколько больше чем просто политика, есть некоторые финансовые и бизнес обязательства, которые сейчас невозможно разорвать. Поэтому они обречены быть вместе", - уверен политолог Кость Бондаренко.

По мнению политолога Владимира Фесенко, если кто-то из депутатов-списочников решится выйти из фракции ОПЗЖ, он рискует потерять мандат.

"Ситуация, когда политический брак вроде бы сохраняется, но супруги спят отдельно - эта ситуация, вероятно, уже происходит. Между группами и так не было особой любви", - отметил политолог.

При этом он полагает, что группа Левочкина-Бойко будет постепенно дистанцироваться от Медведчука и наблюдать за дальнейшим развитием событий.

"Целостность ОПЗЖ будет зависеть от того, какой будет дальнейшая судьба Медведчука. Если проблемы для него продолжатся, если он останется под арестом, если будет риск, что он получит судебный приговор - это повлияет на партию. Пока что рано делать прогнозы, как ситуация с Медведчуком скажется на партии. Вся эта эпопея с ним - на мой взгляд, еще минимум на два-три года", - добавил Фесенко.

Политолог считает, что перестройки в ОПЗЖ возможны ближе к выборам.

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко считает, что распад проекта возможен, если исчезнет кумулятивный эффект и увеличение рейтинга.