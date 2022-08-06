Происходящее на Запорожской АЭС - это ядерный терроризм со стороны России, - Ермак

Происходящее на Запорожской атомной электростанции - это ядерный терроризм со стороны России, и за это вся ядерная отрасль РФ должна оказаться под санкциями.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Происходящее на Запорожской АЭС - это ядерный терроризм от России. Вся ядерная отрасль России должна оказаться под санкциями, а сама Россия - в списке стран-спонсоров терроризма", - написал он.