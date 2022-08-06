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Те, що відбувається на Запорізькій АЕС - це ядерний тероризм з боку Росії, - Єрмак

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Київ, Субота 06 серпня 2022 10:46
Те, що відбувається на Запорізькій АЕС - це ядерний тероризм з боку Росії, - Єрмак Фото: керівник офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Те, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції - це ядерний тероризм з боку Росії, і за це вся ядерна галузь РФ повинна опинитися під санкціями.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Те, що відбувається на Запорізькій АЕС - це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь Росії повинна опинитися під санкціями, а сама Росія - в списку країн-спонсорів тероризму", - написав він.

Як відомо, 5 серпня російська армія двічі обстрілювала Запорізьку АЕС. В результаті другого обстрілу станція отримала серйозні пошкодження і з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу назвав обстріл ЗАЕС актом терору і закликав до санкцій проти "Росатому".

Крім того, вранці 6 серпня стало відомо, що четвертий енергоблок станції відключений від енергосистеми.

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