"Те, що відбувається в Україні змінить 21 століття". Кулеба розповів про переговори з Байденом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби розповів подробиці зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За його словами, американський лідер висловив захоплення українцями, які протистоять російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби.

"Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. У нього є чітке розуміння цього - це не війна РФ проти України, це війна тиранії проти усього світу. Друге - слова про те, що США непохитно будуть з Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки - буде тільки посилення", - розповів Кулеба.

Байден також заявив, що війна Росії проти України змінить 21 століття.

Нагадаємо, сьогодні Байден у Варшаві провів переговори з Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Рєзніковим.

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