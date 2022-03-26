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Байден проводит встречу с Кулебой и Резниковым в Польше: первые подробности

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Варшава, Суббота 26 марта 2022 13:23
Байден проводит встречу с Кулебой и Резниковым в Польше: первые подробности Фото: Байден проводит встречу с Кулебой и Резниковым в Польше (twitter.com/Jordanfabian)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден в рамках финального этапа визита в Польшу проводит встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Bloomberg Джордана Фабиана в Twitter.

"Президент Байден встречается с министром иностранных дел Украины Кулебой и министром обороны Резниковым в Варшаве. Пресса была приглашена лишь на короткое время", - написал он.

В то же время журналист CNN Кевин Липтак поделился подробностями встречи Байдена с украинскими чиновниками.

"Когда министр иностранных дел Украины сказал Байдену, что он научился спать где угодно во время войны, в том числе в поезде, на котором он ехал в Варшаву, чтобы встретить его, Байден сказал, что он также научился спать на Amtrak (американская железнодорожная компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, - ред.), когда ездил на работу", - написал журналист.

Отметим, что на встрече также присутствуют госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

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