В Запорожской области оккупанты обстреляли автомобиль "Укрпочты", двое погибших

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"Вчера коллеги из "Укрпочты" попытались забрать погибших коллег поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОГА, разбитая машина с телами погибших сотрудников "Укрпочты" осталась стоять в поле. По словам работников"Укрпочты" - это были военные-кадыровцы.

"В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших на данное время невозможна", - указано в сообщении.

Руководство Запорожской ОГА обращается к каждому гражданину города и области.

"Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же с вами и вашей семьей. Итак, просим вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и объединяйтесь против агрессора", - призвали в ОГА.

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