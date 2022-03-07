Запорожье сейчас как большая крепость, - и.о. мэра

В Запорожье ситуация спокойная и под полным контролем, все коммунальные предприятия работают в штатном режиме, город готов к приему беженцев, продолжается укрепление оборонительных сооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. городского головы Анатолия Куртева в эфире на канале "Рада" .

"У нас есть свет, вода, мы снабжены всем. Люди сплотились. Мы укрепляем блокпосты, возводим фортификационные сооружения. Лечим раненых. Готовим еду для наших военных. Записываемся в ряды терробороны... Наш город Запорожье сейчас - как большая крепость", - рассказал он.

Руководство мэрии выразило благодарность всем горожанам, которые сплотились и делают все, чтобы враг не зашел в Запорожье.

В то же время фиксируется подорожание продуктов, отметил Куртев, однако городские власти общались с предпринимателями, чтобы те не повышали цены на основные продукты.

"Но мы уже сотрудничаем с городами Европы и Украины, и некоторыми волонтерами для того, чтобы гуманитарная помощь приходила в Запорожье", - добавил он.

Также и.о. мэра Запорожья подтвердил готовность города к приему жителей Мариуполя, которых планируют эвакуировать из-за постоянных обстрелов войсками РФ и крайне тяжелой гуманитарной ситуации.

"Мы подготовили и автобусы, и грузовые машины, и гуманитарную помощь. И уже два раза мы готовились отправить, и принимать мариупольцев в город Запорожье, но видите - эти варвары не дают нам "зеленого" коридора для того, чтобы мы это все сделали", - сказал он.