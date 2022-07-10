Что происходит на линии фронта: актуальная карта боевых действий на 10 июля

Ситуация на востоке Украины остается напряженной. Российские войска усилили обстрелы в направлении Славянска и Краматорска. Также враг атакует Харьков и область.

Армия РФ применяет все имеющееся тяжелое вооружение во время обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск. Однако защитники наносят ответные удары. В частности, под Горловкой ВСУ сбили вражеский вертолет.

В Запорожской области фиксируют усиление обстрелов со стороны оккупантов, поскольку украинские военные наносят удары по вражеским складам.

В Херсонской области похожая ситуация, поскольку ВСУ обстреливают склады и командные пункты. Чтобы сдержать наступление украинских военных, оккупанты бьют по гражданским.