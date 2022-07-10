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Що відбувається на лінії фронту: актуальна карта бойових дій на 10 липня

Фото: українські військові атакують склади та командні пункти ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують спроби штруму на сході України. Проте українські захисники стримують ворога, зупиняючи атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Ситуація на сході України залишається напруженою. Російські війська посилили обстріли у напрямку Слов'янська та Краматорська. Також ворог атакує Харків та область.

Армія РФ застосовує все наявне важке озброєння під час обстрілів населених пунктів та позицій українських військ. Проте захисники завдають ударів у відповідь. Зокрема, під Горлівкою ЗСУ збили ворожий вертоліт.

У Запорізькій області фіксують посилення обстрілів з боку окупантів, оскільки українські військові завдають ударів по ворожих складах.

У Херсонській області схожа ситуація, оскільки ЗСУ обстрілюють склади і командні пункти. Щоб стримати наступ українських військових, окупанти б'ють по цивільним.

Нагадаємо, українські бійці стримують наступ ворога на Сіверськ з боку Лисичанська.

Також раніше ми повідомляли, що з початку війни Росія втратила вже близько 37 300 окупантів.

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