ВСУ отражают попытки россиян продвинуться на Северск со стороны Лисичанска, - ОВА

Российским войскам не удается оккупировать всю территорию Луганской области. Все их попытки продвинуться со стороны Лисичанска на Северск захлебываются благодаря ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Они (оккупанты - ред.) до сих пор живут мыслями о том, как в начале марта отхватили большую часть области. Но это была отнюдь не молниеносная наступательная операция, а развитие нашими военными прочной линии обороны", - отметил Гайдай.

По его словам, как только ВСУ сделали надежные защитные укрепления, это быстрое наступление подошло к концу.

"За четыре месяца россияне продвинулись на несколько километров, избрав тактику сплошного уничтожения крупных городов. Но они все еще уверены в своих "героических" победах в конце февраля, живут этим и не хотят осознавать реальность. А она их не очень радует. Как вот вчера, когда вблизи Золотаревки оккупанты попали под нашу артиллерию и вынуждены были бежать с позиций. Нападение на Верхнекаменское у них не удалось", - рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что враг стягивает войска вблизи Белогоровки, обстреливает окружающие населенные пункты, наносит авиационные удары.

"Быстро оккупировать всю Луганщину враг все еще не в состоянии. Только в течение последней ночи россиянами осуществлено семь артиллерийских обстрелов и четыре ракетных удара", - добавил Гайдай.

Как ранее стало известно, оккупанты активизировались по всей линии фронта Донбасса и пытаются наступать. Пока никакой оперативной паузы не наблюдается.

Напомним, вчера украинские артиллеристы уничтожили колонну техники российских оккупантов в Луганской области.