На нужды обороны Киева. Неправильно припаркованные автомобили будут конфисковывать
Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в Киеве будут конфисковывать неправильно припаркованные автомобили. Их передадут на нужды обороны города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевского мэра.
"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда продолжается эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные машины, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом Жилянскую, Саксаганского и другие", - говорится в сообщении.
Кличко добавил, что оставленные на Привокзальной площади авто, которые блокируют дорогу и мешают эвакуации, быть конфискованы. Их отправят на нужды обороны и защиты Киева.
Напомним, что ночью в Киеве прогремели несколько взрывов. Позже стало известно, что украинская ПВО уничтожила российские ракеты в районе Центрального железнодорожного вокзала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.