ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На нужды обороны Киева. Неправильно припаркованные автомобили будут конфисковывать

Новина українською →
Киев, Четверг 03 марта 2022 12:20
На нужды обороны Киева. Неправильно припаркованные автомобили будут конфисковывать Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр столицы Виталий Кличко предупредил, что в Киеве будут конфисковывать неправильно припаркованные автомобили. Их передадут на нужды обороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на киевского мэра.

"Обращаюсь к киевлянам: не оставляйте массово свои авто возле железнодорожного вокзала. Оттуда продолжается эвакуация женщин и детей поездами. Подвозят людей. Сейчас брошенные машины, которые блокируют подъезд к вокзалу, службы эвакуируют на улице рядом Жилянскую, Саксаганского и другие", - говорится в сообщении.

Кличко добавил, что оставленные на Привокзальной площади авто, которые блокируют дорогу и мешают эвакуации, быть конфискованы. Их отправят на нужды обороны и защиты Киева.

Напомним, что ночью в Киеве прогремели несколько взрывов. Позже стало известно, что украинская ПВО уничтожила российские ракеты в районе Центрального железнодорожного вокзала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси