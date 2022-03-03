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В Киеве открыли Северный и Дарницкий мосты: время работы

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Украина , Четверг 03 марта 2022 12:08
В Киеве открыли Северный и Дарницкий мосты: время работы Фото: в Киеве открыли Северный и Дарницкий мосты: время работы (скрин видео)
Автор: Каролина Гайдук

В украинской столице для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Это касается и частного, и общественного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку. Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту", - предупреждают в ведомстве.

Кроме того, городские власти призывают не выезжать в город без необходимости.

Напомним, с 28 февраля в Киеве ограничили движение транспорта по мостам между левым и правым берегами.

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