В Киеве открыли Северный и Дарницкий мосты: время работы

В украинской столице для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Это касается и частного, и общественного транспорта.

"С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где можно обеспечить перевозку. Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренной службы, а также военной технике и транспорту", - предупреждают в ведомстве.

Кроме того, городские власти призывают не выезжать в город без необходимости.