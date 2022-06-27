Что происходит на фронте в Украине: актуальные данные двух карт

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter .

По данным карты сервиса Deepstatemap , вооруженные силы Украины освободили Потемкино Херсонской области, а оккупанты заняли часть Волчеяровки Луганской области.

В настоящее время российские оккупанты пытаются заблокировать ВСУ в Лисичанске. Для этого они массированно атакуют южные окраины города.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожены 150 военных страны-агрессора.

Отметим, украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако чрезмерно радостные сообщения вредят украинскому продвижению.

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