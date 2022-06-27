Что происходит на фронте в Украине: актуальные данные двух карт
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на понедельник, 27 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 27, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/lvape20QTj
#StandWithUkraine pic.twitter.com/Tb0BaXbEGX
"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечает министерство обороны.
В настоящее время российские оккупанты пытаются заблокировать ВСУ в Лисичанске. Для этого они массированно атакуют южные окраины города.
По данным карты сервиса Deepstatemap, вооруженные силы Украины освободили Потемкино Херсонской области, а оккупанты заняли часть Волчеяровки Луганской области.
Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали 35 тысяч российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожены 150 военных страны-агрессора.
Отметим, украинские военные продолжают операцию по освобождению оккупированного Херсона. Однако чрезмерно радостные сообщения вредят украинскому продвижению.
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