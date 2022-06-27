Що відбувається на фронті в Україні: актуальні дані двох карт
Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 27 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) June 27, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 June 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/lvape20QTj
#StandWithUkraine pic.twitter.com/Tb0BaXbEGX
"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", - зазначає міністерство оборони.
Наразі російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.
За даними карти сервіса Deepstatemap, збройні сили України звільнили Потьомкіне Херсонської області, а окупанти зайняли частину Вовчоярівки Луганської області.
Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора.
Зазначимо, українські військові продовжують операцію зі визволення окупованого Херсона. Однак надміру радісні повідомлення шкодять українському поступу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.