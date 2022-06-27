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Що відбувається на фронті в Україні: актуальні дані двох карт

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Україна, Понеділок 27 червня 2022 15:31
Що відбувається на фронті в Україні: актуальні дані двох карт Фото: що відбувається на фронті в Україні 27 червня (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на понеділок, 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", - зазначає міністерство оборони.

Наразі російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.

За даними карти сервіса Deepstatemap, збройні сили України звільнили Потьомкіне Херсонської області, а окупанти зайняли частину Вовчоярівки Луганської області.

Що відбувається на фронті в Україні: актуальні дані двох карт

Як повідомлялось, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували 35 тисяч російських окупантів. За минулу добу знищено 150 військових країни-агресора.

Зазначимо, українські військові продовжують операцію зі визволення окупованого Херсона. Однак надміру радісні повідомлення шкодять українському поступу.

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