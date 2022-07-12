Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине по данным на вторник, 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Deepstatemap .

В то же время, по данным Генштаба, украинские военные откинули оккупантов при попытке наступления на Дементиевку Харьковской области. На этом же направлении войска РФ совершали обстрелы Харькова, Лесного, Прудянки и Золочева.

Как сообщалось, за сутки ВСУ ликвидировали еще 70 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 37 470 своих военных убитыми.

К тому же, 11 июля стало известно, что военнослужащие ВСУ освободили село Ивановка в Херсонской области от российских оккупантов.

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