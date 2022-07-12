Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні за даними на вівторок, 12 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Deepstatemap.
За даними мапи, окупантам вдалося захопити село Верхньокам'янське, що знаходиться в Бахмутському районі Донецької області.
Водночас за даними Генштабу, українські військові відкинули окупантів при спробі наступу на Дементіївку Харківської області. На цьому ж напрямку війська РФ здійснювали обстріли Харкова, Лісного, Прудянки та Золочева.
Як повідомлялось, за добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Всього від початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила близько 37 470 своїх військових вбитими.
До того ж 11 липня стало відомо, що військовослужбовці ЗСУ звільнили село Іванівка в Херсонській області від російських окупантів.
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