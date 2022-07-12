Потери России в войне приближаются к 37 500 военных: новые данные Генштаба
За сутки ВСУ ликвидировали еще 70 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 37 470 своих военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,
- танков - 1649 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 3829 (+1) ед,
- артиллерийских систем - 838 (+0) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов - 217 (+0) ед,
- вертолетов - 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),
- крылатые ракеты - 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,
- специальная техника - 66 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
Напомним, что штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.
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