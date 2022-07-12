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Потери России в войне приближаются к 37 500 военных: новые данные Генштаба

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 09:16
Потери России в войне приближаются к 37 500 военных: новые данные Генштаба Фото: потери России в войне приближаются к 37 500 военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

За сутки ВСУ ликвидировали еще 70 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 37 470 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,
  • танков - 1649 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 3829 (+1) ед,
  • артиллерийских систем - 838 (+0) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 676 (+0),
  • крылатые ракеты - 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,
  • специальная техника - 66 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.

Напомним, что штурмовики ВСУ нанесли три авиаудара по складам боеприпасов противника в Николаевской области, в районах Снигиревки и Любимовки.

Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке Херсонской области. Рядом со складом боеприпасов находилось более 40 бензовозов с топливом.

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