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Что происходит на фронте 1 августа: обновленная карта боевых действий в Украине

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине к утру на понедельник, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.

По данным карты, разрушены жилые дома в Авдеевке, российская армия ночным обстрелом уничтожила одну из самых больших больниц Николаева.

По данным Генштаба, оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута Донецкой области, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

Как сообщалось, по данным британской разведки, запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Отметим, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

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Война в Украине