Британская разведка назвала уязвимый для России участок фронта
Запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Британская разведка считает, что оккупационные войска продолжат штурм в районе Бахмута. Но Россия корректирует свой план по Донбассу после того, как не смогла добиться решающего прорыва.
"В течение последних четырех дней Россия продолжала предпринимать тактические атаки на Бахмутском направлении к северо-востоку от Донецка, но продвигалась медленно", - говорится в сообщении.
В связи с этим живую силу перебрасывают с северного сектора Донбасса на юг Украины.
Напомним, вчера военная разведка сообщила, что оккупанты отводят войска из некоторых сел Запорожской области.
Позже в Генштабе заявили, что РФ перекидает силу на Запорожское направление.
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